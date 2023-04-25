Жительница Москвы привлекла к решению семейного конфликта полицию, так как её дочь критикует СВО и поддерживает Украину.
У 59-летней Татьяны и её дочери Ирины разошлись взгляды на спецоперацию. Девушка, по словам матери, придерживается проукраинской позиции и навязывает свои взгляды родственникам. Она уже рассорилась с сестрой по этому поводу.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Татьяна написала заявление на дочь в правоохранительные органы, так как решить миром спор не удалось.
Ранее сообщалось о семейном конфликте между актёром Владимиром Машковым и актрисой Марией Машковой.
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Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.