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Москвичка обратилась в полицию с заявлением на критикующую СВО дочь

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Общество

Жительница Москвы привлекла к решению семейного конфликта полицию, так как её дочь критикует СВО и поддерживает Украину.

Москвичка обратилась в полицию с заявлением на критикующую СВО дочь

У 59-летней Татьяны и её дочери Ирины разошлись взгляды на спецоперацию. Девушка, по словам матери, придерживается проукраинской позиции и навязывает свои взгляды родственникам. Она уже рассорилась с сестрой по этому поводу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Татьяна написала заявление на дочь в правоохранительные органы, так как решить миром спор не удалось.

Ранее сообщалось о семейном конфликте между актёром Владимиром Машковым и актрисой Марией Машковой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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