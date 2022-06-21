Мария Машкова об отношениях с отцом: "Все заполняет ненависть"

Отношения между Марией Машковой и Владимиром Машковым безнадёжно испортились после начала спецоперации на Украине. Отец и дочь не сошлись в своих взглядах на происходящее.

Мария Машкова проживает с мужем и дочерями в США. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова. Владимир Машков посоветовал дочери покаяться перед своим народом, однако актриса оказалась непреклонной.

Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала, что отношения с родными дали трещину, так как она выступает против спецоперации на Украине, а её родственники поддерживают решение российского правительства.

Машкова рассказала, что сохраняет связь только с бабушкой.

"Мы говорим по телефону, но всё реже… Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое… Но мы вместе. Бабушка всегда была именно тем, к кому я шла за самым важным…" — объяснила артистка.

Дочь звезды фильмов "Идиот" и "Движение вверх" признала, что противоречия с родителем её преодолеть не удалось.

"Мы не справились. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность", — поделилась своими переживаниями Мария.

Машкова признала, что, возможно, похожие чувства испытывает и её знаменитый отец, когда она публично высказывает свои взгляды.

Ранее актёр Владимир Машков, который принял участие в концерте в честь воссоединения Крыма с РФ, серьёзно поговорил с дочерью и призвал её вернуться из США на родину.