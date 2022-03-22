Машков попросил дочь вернуться из США: "Чтобы быть хорошей россиянкой"

Актёр Владимир Машков, который принял участие в концерте в честь воссоединения Крыма с РФ, серьёзно поговорил с дочерью и призвал её вернуться из США на родину.

Звезда фильма "Движение вверх" показал себя истинным патриотом. Поклонники артиста могут, однако, упрекнуть артиста в том, что его наследница проживает в США.

36-летняя дочь Машкова Мария, которая действительно уже много лет проживает с семьёй в Америке, призналась, что у неё с отцом состоялся непростой разговор. Народный артист РФ призвал наследницу вернуться в Россию.

"И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом", — цитирует слова Машковой "СтарХит".

Мария объяснила звёздному родителю, что не желает прощаться с привычной жизнью за рубежом.

Мария Машкова была замужем за владельцем сети магазинов по продаже музыкальных изделий Александром Слободяниковым. В браке у супругов родились две дочери — Александра и Стефания.