Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, обматерившего ребёнка за букву Z на шапке

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Правоохранители в Екатеринбурге задержали жителя города, который оскорбил мальчика за символ Z на шапке.

Как пояснил мужчина полицейским, он "сделал ребенку замечание в некорректной форме".

Позже выяснилось, что отец маленького екатеринбуржца является участником спецоперации и сейчас находится в зоне СВО.

"Подобные граждане, попав в умелые руки сетевых вербовщиков из ГУР или СБУ, могут стать идеальным материалом. Вот в этом конкретном случае он на ребенка напал", — прокомментировал происшествие журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Ранее военный эксперт заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ несёт серьёзную опасность для России.

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