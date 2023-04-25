Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Нижневартовске суд прекратил дело о халатности анестезиолога, приведшей к гибели подростка
Главы четырех российских регионов озвучили свои доходы за 2022 год
Сладков: боевики ВСУ атаковали позиции батальона "Крым" ВС РФ в Запорожье
Товарооборот с Узбекистаном вырос более чем на четверть за 2022 год
Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ красноярский депутат Сенченко ушёл в отставку
Украинец показал, что осталось от казармы ВСУ после попадания авиабомбы ВКС РФ
Президент Чехии Павел считает, что Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине
Поэт из Донецка Скобцов: Донбасс сегодня сражается за русское слово, культуру и историю
РИАН перечислило артистов, концерты которых отказались проводить в РФ

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, обматерившего ребёнка за букву Z на шапке

0:45
Общество

Правоохранители в Екатеринбурге задержали жителя города, который оскорбил мальчика за символ Z на шапке.

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, обматерившего ребёнка за букву Z на шапке

Как пояснил мужчина полицейским, он "сделал ребенку замечание в некорректной форме".

Позже выяснилось, что отец маленького екатеринбуржца является участником спецоперации и сейчас находится в зоне СВО.

"Подобные граждане, попав в умелые руки сетевых вербовщиков из ГУР или СБУ, могут стать идеальным материалом. Вот в этом конкретном случае он на ребенка напал", — прокомментировал происшествие журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Ранее военный эксперт заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ несёт серьёзную опасность для России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

УТЕЧКА ИЗ ПЕНТАГОНА - названы истинные цели слива
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Изменение тактики боевых действий не поможет ВСУ

ВСУ поменяли тактику боевых действий.

МК: Леонков заявил, что военнослужащие ВС Украины резко сменили тактику в обороне Артёмовска
РВ: ВСУ заняли "плацдарм" на берегу у Херсона, есть угроза контрнаступления
Угроза "контрнаступа": ВСУ создали "плацдарм" на берегу у Херсона
Три-пять раз в неделю: врачи-урологи назвали оптимальное количество половых контактов
Снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Россиянка устроила пьяный "заукраинский" дебош на борту самолёта
Три простые привычки, которые "закроют" печень от токсинов, назвали эксперты
Рухнувший в Подмосковье беспилотник мог иметь различные типы навигации
Рухнувший в Подмосковье беспилотник мог иметь различные типы навигации
Последние материалы
Украинец показал, что осталось от казармы ВСУ после попадания авиабомбы ВКС РФ
Президент Чехии Павел считает, что Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине
Поэт из Донецка Скобцов: Донбасс сегодня сражается за русское слово, культуру и историю
РИАН перечислило артистов, концерты которых отказались проводить в РФ
Контрактнику и отцу троих детей присудили пять с половиной лет за самоволку
Захарова прокомментировала невыдачу своевременно виз журналистам пула Лаврова
РИА Новости: Европа по-хитрому поступила с золотом и нефтью России
Леонков предупредил о применении ВСУ отравляющих нейропаралитических снарядов при контрнаступлении
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, обматерившего ребёнка за букву Z на шапке
Как избавиться от сорняков в саду: пять естественных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников