Обнародовано пророчество известного старца Черниговского о судьбе РФ и Украины

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Известный православный священнослужитель Лаврентий Черниговский, скончавшийся в 1950 году, оставил после себя множество пророчеств о судьбе России и всего мира. Он предупреждал, что настанет время, когда люди столкнутся с расколом и ересью, однако вера не исчезнет и будет жить в сердцах многих, что приведёт нашу страну к светлому будущему. Он также утверждал, что нельзя отделять Белоруссию и Украину от России.

"Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от Российского государства немыслим ни в коем случае. Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа", — приводит слова старца "Православный портал".

Согласно прогнозам Черниговского, РФ со всеми своими народами и территориями будет составлять могучее государство.

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