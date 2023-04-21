Эксперт Бушуев: Россия и ОПЕК используют староновый приём против Запада

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и ОПЕК используют "старый-новый" против Запада, пояснил в беседе с Pravda.Ru генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев.

Ранее в МИД России заявили, что сокращение показателей добычи нефти ОПЕК можно расценивать как поддержку российской стороны на фоне ограничений Евросоюза и Запада в отношении Москвы.

По словам Бушуева, первые такой совместный манёвр ОПЕК и России случился в 2012 году, когда Евросоюз только угрожал вводом ограничений на российскую нефть.

"В первый раз они были где-то в 2012-м, по-моему, в 2010–2012 годах. Тогда даже не сам факт ограничения добычи нефти, а разговоры, только намерения снизить добычу привели к повышению, уравниванию, стабилизации цен. Поэтому ОПЕК пользуется более-менее регулярно таким манёвром", — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Бушуев, в этот раз ОПЕК и Москва "отработали" по той же схеме.

"Последний вариант, тоже согласованный с Россией, по пути некоторого снижения объёма добычи нефти, потому что нет уже такого большого спроса, приведёт к выравниванию и стабилизации цен. Нормальная схема. Ничего тут сверхъестественного нет", — резюмировал собеседник.

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