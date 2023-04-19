Аналитик Демидов: доказать, что Индия продаёт в ЕС российскую нефть можно, но сложно

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бельгия может сколько угодно требовать от Еврокомиссии доказать, что Евросоюз закупает у Индии нефть не из России, однако сделать это на практике удастся вряд ли, пояснил в беседе с Pravda.Ru аналитик, международный эксперт на рынке ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее европарламентарий от Бельгии усомнился, что антироссийские санкции соблюдаются в полной мере и Нью-Дели может экспортировать Евросоюзу переработанное чёрное золото из России. Депутат потребовал доказать на практике, что это не так.

"НПЗ не будут раскрывать, какая смена и чей по происхождению продукт перерабатывала. Кроме того, при покупке нефти она хранится в резервуарах, в которых перемешивается с другими нефтепродуктами, что, кстати, позволяет не считать нефть российской, по заявлениям G7, также и нефтепродукт не считается российским, если его получили из российской нефти на зарубежном НПЗ", — пояснил аналитик.

По словам Демидова, для того чтобы удостовериться в происхождении нефти, Еврокомиссии необходимо проверить индийские НПЗ, что Нью-Дели, естественно, сделать не позволит.

По мнению эксперта, тему подняли через третью страну, чтобы Вашингтон смог надавить на Индию.

"В любом случае, если это разбирательство начнётся, стоимость нефтепродуктов в ЕС вырастет, так как запрещая Индии перепродавать, они не заменяют российскую нефть другой нефтью. В выигрыше будут страны Персидского Залива и также США как основные поставщики в ЕС", — резюмировал аналитик.

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