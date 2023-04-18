Индию заподозрили в "переупаковке" и перепродаже российской нефти Европе

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индию заподозрили в "переупаковке" и перепродаже российской нефти Европе. Евродепутат от Бельгии Марк Ботенга потребовал от Еврокомиссии доказать, что Нью-Дели поставляет в ЕС не российскую нефть, а "другую".

По словам представителя Бельгии, экспорт нефтепродуктов Индии в ЕС вырос примерно на 22 процента за один год, а значит, вполне вероятно, что Нью-Дели перерабатывает сырую российскую нефть и поставляет её в страны ЕС, которые ввели эмбарго на прямую закупку чёрного золота у Москвы.

"Может ли Еврокомиссия подтвердить, что когда российская сырая нефть перерабатывается в Индии, полученное топливо не считается российским и поэтому может поставляться в ЕС? — задался вопросом Ботенга в своём письме к ЕК. — Если нет, то как она объясняет параллель между увеличением импорта индийской сырой нефти из России и экспортом индийского топлива в ЕС?"

Кроме прочего, евродепутат потребовал доказать, что дизельное топливо, которое поставляет в ЕС Саудовская Аравия, также не является российским.

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