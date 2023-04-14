Consortium News: команда Байдена в ярости от "пощёчины" РФ и саудитов

Манипуляции России на нефтяном рынке, а конкретно сокращение добычи, ударили по имиджу Вашингтона, заявили аналитики. Но более сильным потрясением для США стало то, что ОПЕК+ и Саудовская Аравия пошли на такой же шаг.

Как подчеркнули аналитики, команда президента США Джо Байдена всячески старалась "умаслить" саудитов и ОПЕК, но ничего не вышло.

"Администрация Байдена должна быть в ярости от того, что сотрудничество между Россией и странами ОПЕК, особенно с Саудовской Аравией, продолжается несмотря на установленный Западом предел цен на российскую нефть, — заявили аналитики Consortium News. — Неожиданное сокращение ОПЕК+ ещё больше укрепит саудовско-российский энергетический альянс… Это явная пощёчина Вашингтону".

Ранее вслед за Россией, о сокращении добычи нефти заявила Саудовская Аравия, а потом и ОПЕК+. В Вашингтоне шаг Москвы назвали "неприемлемым" и обвинили российскую сторону в использовании чёрного золота в "качестве оружия".

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