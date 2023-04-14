Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: Польша требует заблокировать сельхозпродукцию Украины
Политолог Сорокин раскрыл подробности удара "Кинжалом" по бункеру с генералами НАТО: никто не выжил
ЦТАК: Ким Чен Ын запустил с семьёй новую ракету для ядерной контратаки
Военный эксперт из США: конфликт на Украине переходит в новую фазу
Bloomberg: пандемия нового вируса поразит мир уже в ближайшие 10 лет
Марочко: артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов и почти не бьёт по позициям ВС РФ
The Times: победа Путина над Байденом станет "ударом молота" для США
Дандыкин: контрнаступление ВСУ уже не пойдёт по плану Киева из-за потерь в Артёмовске
В Челябинске арестовали пятого фигуранта в деле об убийстве подростка

Consortium News: команда Байдена в ярости от "пощёчины" РФ и саудитов

Экономика

Манипуляции России на нефтяном рынке, а конкретно сокращение добычи, ударили по имиджу Вашингтона, заявили аналитики. Но более сильным потрясением для США стало то, что ОПЕК+ и Саудовская Аравия пошли на такой же шаг.

Consortium News: команда Байдена в ярости от "пощёчины" РФ и саудитов

Как подчеркнули аналитики, команда президента США Джо Байдена всячески старалась "умаслить" саудитов и ОПЕК, но ничего не вышло.

"Администрация Байдена должна быть в ярости от того, что сотрудничество между Россией и странами ОПЕК, особенно с Саудовской Аравией, продолжается несмотря на установленный Западом предел цен на российскую нефть, — заявили аналитики Consortium News. — Неожиданное сокращение ОПЕК+ ещё больше укрепит саудовско-российский энергетический альянс… Это явная пощёчина Вашингтону".

Ранее вслед за Россией, о сокращении добычи нефти заявила Саудовская Аравия, а потом и ОПЕК+. В Вашингтоне шаг Москвы назвали "неприемлемым" и обвинили российскую сторону в использовании чёрного золота в "качестве оружия".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Доигрались с "потолком цен"! Россия закрывает поставки газа в Европу
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
NDP: военному блоку НАТО грозит исчезновение из-за учений США на полигоне в Польше
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
Зацепин рассказал, что Ирина Дубцова пользовалась поддержкой Игоря Крутова на "Фабрике звёзд-4"
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Россия лишила Европу самого необходимого
Русский спецназ уничтожил позиции ВСУ под Угледаром "сапогом"
Стало известно имя врача ВСУ, который вырезает органы у военных РФ
Стало известно имя врача ВСУ, который вырезает органы у военных РФ
Последние материалы
Военный эксперт из США: конфликт на Украине переходит в новую фазу
Bloomberg: пандемия нового вируса поразит мир уже в ближайшие 10 лет
Марочко: артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов и почти не бьёт по позициям ВС РФ
The Times: победа Путина над Байденом станет "ударом молота" для США
Дандыкин: контрнаступление ВСУ уже не пойдёт по плану Киева из-за потерь в Артёмовске
В Челябинске арестовали пятого фигуранта в деле об убийстве подростка
Fox Business: в США грядёт кредитный коллапс из-за неустойчивости банковской системы
Марочко: ВСУ при отступлении закладывают в Артёмовске комбинированную взрывчатку
Рогов призвал переименовать Службу безопасности Украины в ведомство "бандитов и убийц"
Военкор Коц: пора ответить террористам из Киева и начать действовать в тылу Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников