Fox Business: в США грядёт кредитный коллапс из-за неустойчивости банковской системы

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, что в США грядёт кредитный коллапс на фоне неустойчивости банковской системы страны. Ранее эксперт предсказал кризис 2008 года и оказался прав.

Кроме высокой инфляции, падения доходов и банкротства ряда американских банков стране грозит кредитный коллапс, который станет триггером рецессии.

"Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьёзной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы", — заявил Рубини Fox Business.

Как добавил экономист, "самое худшее" для финансовой системы США "ещё впереди". И если в стране начнётся рецессия, остановить её темпы будет очень сложно.

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