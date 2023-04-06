Американские власти создали кризис своими руками, но не хотят это признавать, считают аналитики.
По их словам, всё больше заявления чиновников идут вразрез с реальной ситуацией.
"Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки", — считают аналитики Redacted News.
Так, официальные ведомства делают акцент на безопасности банковской системы США, но при этом все понимают, что грядёт рецессия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.