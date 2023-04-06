В США признали экономический кризис: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки"

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские власти создали кризис своими руками, но не хотят это признавать, считают аналитики.

По их словам, всё больше заявления чиновников идут вразрез с реальной ситуацией.

"Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки", — считают аналитики Redacted News.

Так, официальные ведомства делают акцент на безопасности банковской системы США, но при этом все понимают, что грядёт рецессия.

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