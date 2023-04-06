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В США признали экономический кризис: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки"

0:35
Экономика

Американские власти создали кризис своими руками, но не хотят это признавать, считают аналитики.

В США признали экономический кризис: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки"

По их словам, всё больше заявления чиновников идут вразрез с реальной ситуацией.

"Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаёмся, мы опускаем руки", — считают аналитики Redacted News.

Так, официальные ведомства делают акцент на безопасности банковской системы США, но при этом все понимают, что грядёт рецессия.

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Америкой правит не Байден, нам врут! - политолог Шабров
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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