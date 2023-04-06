Если действующий президент США Джо Байден переизберётся в 2024 году, стране грозит полный крах, заявил политолог, первый декан Высшей школы госуправления при Гарвардском университете Грэм Аллисон.
По его словам, в Штатах уже процветает "политическая истерика".
"Республиканцы говорят, что, если Байден будет переизбран, это конец американской демократии. На карту поставлена вся страна", — заявил политолог CGTN.
Как уточнил эксперт, между ведущими партиями страны уже начались дрязги. Демократы и республиканцы "сваливают всю вину" друг на друга, но по факту никакие проблемы не решаются и Штаты погружаются в "хаос".
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