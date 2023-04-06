В США обеспокоены переизбранием Байдена: крах страны и политическая истерика

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Если действующий президент США Джо Байден переизберётся в 2024 году, стране грозит полный крах, заявил политолог, первый декан Высшей школы госуправления при Гарвардском университете Грэм Аллисон.

По его словам, в Штатах уже процветает "политическая истерика".

"Республиканцы говорят, что, если Байден будет переизбран, это конец американской демократии. На карту поставлена вся страна", — заявил политолог CGTN.

Как уточнил эксперт, между ведущими партиями страны уже начались дрязги. Демократы и республиканцы "сваливают всю вину" друг на друга, но по факту никакие проблемы не решаются и Штаты погружаются в "хаос".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.