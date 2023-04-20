Специальная военная операция является важнейшим событием в истории современной России, потому вопросы, посвящённые СВО, "уже в ближайшее время" появятся в ЕГЭ, уверен ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
По его словам, пока данных о ходе спецоперации нет в школьных учебниках, но истоки происходящего на Украине уже изучаются в школе.
"Я думаю, что это быстро должно пройти. Если вспомнить, как переходили на новые линейки: довольно быстро это было", — напомнил Торкунов в интервью агентству РИА Новости
Ранее разработчики российского боевого робота "Маркер" рассказали, что военный бронированный беспилотник получит на вооружение малоразмерный БПЛА-камикадзе "БАС-80".
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