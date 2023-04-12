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Старец Зосима предсказал беснование на Украине 20 лет назад

0:50
Общество

Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители, старец Зосима предсказал беснования на Украине ещё 20 лет. Священник сказал, что "хохлы-западенцы" пойдут против христиан. В руках подростков "со стеклянными глазами" будет оружие, отмечал Зосима.

Старец Зосима предсказал беснование на Украине 20 лет назад

"В Киеве зажжётся адское пламя, врата ада откроются, бесы будут по Киеву бегать", — цитирует предсказание священника НТВ.

Старец заявил, что все бесноватые понесут своё наказание, а верующие, которые были обижены ими, получат приют от Бога.

В 2002 году Зосима написал предсмертное завещание, где призвал почитать традиции Русской православной церкви. Только так люди смогут победить тьму, говорил Зосима.

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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