Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители, старец Зосима предсказал беснования на Украине ещё 20 лет. Священник сказал, что "хохлы-западенцы" пойдут против христиан. В руках подростков "со стеклянными глазами" будет оружие, отмечал Зосима.
"В Киеве зажжётся адское пламя, врата ада откроются, бесы будут по Киеву бегать", — цитирует предсказание священника НТВ.
Старец заявил, что все бесноватые понесут своё наказание, а верующие, которые были обижены ими, получат приют от Бога.
В 2002 году Зосима написал предсмертное завещание, где призвал почитать традиции Русской православной церкви. Только так люди смогут победить тьму, говорил Зосима.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.