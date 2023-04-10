Священник Вигилянский объяснил смысл чуда с иконой в Киево-Печерской лавре

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Киево-Печерской лавре замироточила икона Феодосия Печерского. Особое масло начало выделяться на поверхности иконы из глаз святого, поэтому создаётся впечатление, что образ плачет кровавыми слезами.

Священник Владимир Вигилянский объяснил, что чудо с иконой преподобного Феодосия напоминает события 1917 года: после революции многие иконы начали мироточить. Отец Владимир отметил, что, с одной стороны, подобное явление — это предупреждение о предстоящих событиях, с которыми столкнутся верующие. С другой — знак того, что люди не будут брошены.

"Это знак Неба. Эти чудеса говорят о том, что всё равно будет духовная победа. Это божественный призыв к людям — не отчаиваться. Через что только ни прошла христианская вера за две тысячи лет своей истории — и всегда оставалась с победой", — подчеркнул протоиерей в беседе с "Царьградом".

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