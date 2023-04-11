Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся уже этим летом
Эксперт Спирина заявила, что не стоит обращаться к врачу онлайн при острой боли
Российское наступление идёт одновременно в четырёх направлениях — замминистра обороны Украины Маляр
В Уфе открыли умную остановку за 1,6 млн рублей: зимой не холодно, а летом не жарко
Первый EV от Alfa Romeo, как сообщается, будет выпущен в 2024 году в виде небольшого кроссовера
В Перми резко возросло число дорожных аварий с участием детей
2024 Внедорожный пакет Toyota Tacoma Trailhunter представлен для следующего поколения автомобиля
Австрия арестует Путина по ордеру МУС в случае его прибытия на территорию страны
The Guardian: Украина может потерять преимущество над РФ в борьбе с БПЛА

Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников для защиты русской культуры

0:59
Общество

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин заявил, что пришло время прекратить искажать произведения русской классики. Он призывает запретить изменение названий во время создания театральных постановок или киноадаптаций.

Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников для защиты русской культуры

Заслуженная артистка России, общественный деятель Мария Шукшина согласилась с мнением коллеги и подчеркнула, что необходимо наладить регулирование в культурной сфере. По её словам, безграничная свобода довольно часто становится причиной появления фильмов и спектаклей, которые отравляют русскую культуру.

"Нужен именно закон, поскольку уже существует указ президента Владимира Путина о духовно-нравственных ценностях, но его никто не исполняет. Любой подобный указ обязательно должен обрастать законами. Иначе просто невозможно воздействовать на наших чиновников", — указала Шукшина в беседе с "Царьградом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Джигурда: "Я должен был стать президентом Украины"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
"РВ": Танк ВС РФ Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Китай совершит ошибку, если поставит на крах США — Asia Times
Китай совершит ошибку, если поставит на крах США — Asia Times
Последние материалы
Эксперт Спирина заявила, что не стоит обращаться к врачу онлайн при острой боли
Российское наступление идёт одновременно в четырёх направлениях — замминистра обороны Украины Маляр
Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников для защиты русской культуры
В Уфе открыли умную остановку за 1,6 млн рублей: зимой не холодно, а летом не жарко
Эксперт рассказала, как создать личный бренд в соцсетях
Первый EV от Alfa Romeo, как сообщается, будет выпущен в 2024 году в виде небольшого кроссовера
В Перми резко возросло число дорожных аварий с участием детей
2024 Внедорожный пакет Toyota Tacoma Trailhunter представлен для следующего поколения автомобиля
Австрия арестует Путина по ордеру МУС в случае его прибытия на территорию страны
The Guardian: Украина может потерять преимущество над РФ в борьбе с БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников