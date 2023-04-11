Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников для защиты русской культуры

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин заявил, что пришло время прекратить искажать произведения русской классики. Он призывает запретить изменение названий во время создания театральных постановок или киноадаптаций.

Заслуженная артистка России, общественный деятель Мария Шукшина согласилась с мнением коллеги и подчеркнула, что необходимо наладить регулирование в культурной сфере. По её словам, безграничная свобода довольно часто становится причиной появления фильмов и спектаклей, которые отравляют русскую культуру.

"Нужен именно закон, поскольку уже существует указ президента Владимира Путина о духовно-нравственных ценностях, но его никто не исполняет. Любой подобный указ обязательно должен обрастать законами. Иначе просто невозможно воздействовать на наших чиновников", — указала Шукшина в беседе с "Царьградом".

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