Актриса Мария Шукшина раскритиковала шоу Андрея Малахова: "Везде деградация"

Актриса Мария Шукшина в очередной раз подвергла критике шоу Андрея Малахова на федеральном канале. Артистке искренне не понимает, почему в тяжёлое для страны время на ТВ транслируют "низкопробную желтизну".

Шукшина в своём Telegram-канале возмутилась, что во время СВО на Украине программы Малахова продолжают выходить в эфир "Россия 1". Также актрису не устроили темы выпусков и герои от лексики которых у неё "уши закатываются".

"Пособие для всеядных, или как превратить низкопробную желтизну в духовно-нравственные ценности? Куда не ткни, везде деградация. Это очень актуально, видимо?" — написала Шукшина.

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