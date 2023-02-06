Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы

Телеведущий Андрей Малахов уехал из России вслед за своими коллегами, решив оставить столичную суету. Недавно он вышёл на связь и рассказал о своём местонахождении.

Малахов опубликовал фото с малой родины, куда отправился без семьи. Телеведущий восторженно описал природу в Апатитах и показал заснеженный пейзаж.

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