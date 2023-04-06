Марков о Путине: "Разведчик, который обманул всех"

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Политолог Сергей Марков сравнил Владимира Путина с героем фильма "Щит и меч".

Марков рассказал, что по российскому ТВ транслируют кинокартину "Щит и Меч". Он напомнил, что это один из любимых фильмов Владимира Путина, который вдохновился примером героя картины Вайса (Белова), пошёл в разведку и стал офицером КГБ.

Политолог назвал Путина великим президентом России, чье имя уже вписано в историю нашей страны.

"Разведчик, который обманул всех. Спокойный, красивый, невысокий, спортивный, очень умный, не многословный и по-немецки чёткий, но с русскою душою. Это Вайс. И это Путин", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков высказался об аресте Дональда Трампа.

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Щит и меч