Марков об аресте Дональда Трампа: сейчас победил бы и стал президентом

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему арестовали Дональда Трампа.

Марков рассказал, что после предъявления обвинений экс-президент США будет отпущен. Он уверен, что преследование Трампа будет продолжаться до тех пор, пока он не откажется от участия в избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка.

"Трамп — самый популярный в США политик, и сейчас победил бы и стал президентом. Но насквозь коррумпированное "глубинное государство" США преследует Трампа незаконно с целью не дать ему стать президентом", — написал Марков в своём Telegram-канале.

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