Политолог Сергей Марков объяснил, почему арестовали Дональда Трампа.
Марков рассказал, что после предъявления обвинений экс-президент США будет отпущен. Он уверен, что преследование Трампа будет продолжаться до тех пор, пока он не откажется от участия в избирательной кампании.
Ранее сообщалось, что Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка.
"Трамп — самый популярный в США политик, и сейчас победил бы и стал президентом. Но насквозь коррумпированное "глубинное государство" США преследует Трампа незаконно с целью не дать ему стать президентом", — написал Марков в своём Telegram-канале.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.