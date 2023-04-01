ГИБДД взяла под охрану "Сарматмобиль" в Казани

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Активист национально-освободительного движения России Равиль Гарифуллин стал известен после "патриотического автопробега" в Москву на собственном "Сарматмобиле".

Прикрепив к собственной "девятке" макет межконтинентальной баллистической ракеты с надписью "На Вашингтон", мужчина отправился пробег по России. Тогда его автомобиль часто привлекал внимание правоохранителей, которые подозревали, что инсталляция на крыше машины нарушает правила дорожного движения.

В настоящее время "Сарматмобиль" обосновался в Казани, сообщает издание inkazan.ru.

Необычное транспортное средство часто можно видеть на площади Свободы, где оно находится под охраной машины ГИБДД.

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