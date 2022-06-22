Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты

Накануне Дня памяти и скорби Генеральная прокуратура вскрыла злодеяние, невиданное по степени наглости и подлости. Оказалось, что в течение нескольких лет на патриотических сайтах

систематически размещалась информация о пособниках нацистов, в годы войны воевавших под знаменами Вермахта, но разоблачённых и осуждённых в СССР. Самым возмутительным стал тот факт, что все эти информационные сервисы, где прославляли Власова и схожих с ним подонков, были созданы на государственные средства и курировались Министерством обороны РФ.

С чего всё началось

Прелюдией ко всей этой истории стала вполне рядовая активность граждан, которые ещё по весне стали готовиться к традиционному "Бессмертному полку", осуществляя в интернете поиск данных о своих героических предках. Каково же было удивление "наследников Победы", когда сайты министерства обороны стали с лёгкостью выдавать весьма сомнительные результаты на запросы по таким распространенным в России именам, как Власов, Зверев, Малышкин…

Скандал моментально выплеснулся в соцсети.

"Как такое возможно, чтобы именно в России, да ещё в период спецоперации, да ещё на страницах правительственных ресурсов, осуществлялась пропаганда того самого нацизма?" — спрашивали пользователи соцсетей, взывая к разуму военных чиновников.

Ибо, как сказано на той же странице "Память народа.ру", "Государственная информационная система "Память народа" создана Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества в соответствии с Концепцией, утвержденной Министром обороны Российской Федерации".

Официальный запрос от представителя Совфеда

Попытки обращения граждан в министерство обороны, судя по всему, ни к чему не привели. Стали писать в высшие органы государственной власти. Таким образом, в Генеральную прокуратуру ушёл запрос от имени члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерия Усатюка. Содержание этого текста в комментариях не нуждается.

Генеральному прокурору Российской Федерации И. В. Краснову

Уважаемый Игорь Викторович!

На протяжении последних месяцев в российском интернет-пространстве участились случаи публикации материалов, дискредитирующих память о героической победе советского народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. По всем этим фактам, как известно, правоохранительные органы проводят соответствующие проверки и пресекают противозаконные действия по статье 354.1 УК Российской Федерации ("Реабилитация нацизма").

В связи с этим обращаем внимание Генеральной прокуратуры на возмутительный материал, предоставленный общественностью в распоряжение аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации…

Конкретно речь идет о том, что на сайтах "Память народа. ру" (https://pamyat-naroda.ru), "Память народа.су" (https://pamyat-naroda.su), "Дорога памяти" (https://1418museum.ru), "Дорога памяти" (https://foto.pamyat-naroda.ru), ОБД "Мемориал" (https://obd-memorial.ru) размещены материалы, касающиеся лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне Третьего рейха в составе таких военизированных формирований, как РОА (Русская Освободительная Армия), КОНР (Комитет Освобождения Народов России), РОВС (Русского Общевоинского Союза), а также их подразделений (например, авиагруппа "Остланд" в составе "Люфтваффе") и союзников (в т. ч. "Омакайтсе") и др.

Среди прочего на данных сайтах, представлены многочисленные материалы, посвящённые военным преступникам, в том числе казнённым в 1946 году в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР: Власов, Трухин, Жиленков, Малышкин, Закутный, Буняченко, Меандров, Зверев, Корбуков, Шатов. (См. Сообщение Военной Коллегии Верховного Суда Союза СССР).

Соответствующие именные страницы о таких лицах содержат изложения не только псевдонейтрального характера, претендующие на "объективность" оценок деятельности гитлеровцев, но и подробные описания в позитивном свете, полные художественных деталей неизвестного происхождения. Так, например, предатель Власов представлен широкой аудитории интернета как некий военачальник, который, "попав в плен", просто пошёл "против политического строя СССР, став руководителем военной организации". А образ замначальника штаба КОНР Баерского намалеван с откровенной и плохо скрываемой симпатией: "В городе Пршибраме был захвачен чешскими партизанами, которыми командовал советский капитан Смирнов. Вступил в перепалку со Смирновым, дал ему пощечину и сразу же был повешен". Кто является автором данного текста, неизвестно.

Имена палачей, содействовавших планам фашистской Германии по уничтожению СССР и миллионов советских людей, обнаруживаются при запросе в поисковой строке сайта "Память народа.ру" на такие слова как, например, РОА или КОНР. Еще больше т. н. власовцев и прочих предателей обнаруживается по мере детального изучения документов учётных картотек, выложенных на сайтах, посвящённых "героям войны" (см. материалы учётно-послужной картотеки на Фильченкова Петра Семёновича). Здесь же — переписка райвоенкоматов об амнистированных военных преступниках, требовавших реабилитации и уже в годы "перестройки" добивавшихся получения документов "участников войны" и соответствующих льгот (см. материалы учётно-послужной картотеки на Диденко Михаила Ивановича).

Думается, что только профессиональные фальсификаторы, а также спекулянты, подвязавшиеся на патриотической ниве и информационном облуживании текущей политической конъюнктуры, могли создать данную сеть интернет-ресурсов для ведения провокационной, информационной работы. Уравнивая истинных героев войны с откровенными предателями, якобы "тоже имеющими право на историческую память поколений", организаторы и исполнители этой провокации преследовали несколько очевидных целей:

во-первых, использование интернет-ресурсов министерства обороны Российской Федерации в целях популяризации фашизма, национализма и коллаборационизма; во-вторых, закрепление в массовом сознании тезиса об объективности метода сопоставления советских героев и фашистов как исполнителей воли двух равнозначных тоталитарных режимов; в-третьих, осуществление массовой реабилитации нацизма и власовщины де-факто; в-четвертых, воздавая почести советским солдатам, пережившим трагедию плена, публикаторы материалов фактически ввели в область общественной дискуссии небезопасную тему капитулянтства и предательства как демократически оправданную и философски гуманную.

Целенаправленная публикация и распространение в широчайшей аудитории огромной массы материалов о предателях, перебежчиках и нацистских преступниках вперемешку (!) со святыми для наших граждан именами миллионов советских героев, отдававших свои жизни за советскую Родину, — деяние спланированное, организованное, имевшее поддержку на уровне госфинансирования. По степени цинизма это можно было бы сравнить только с попыткой залить нечистотами Вечный огонь у стен Кремля…

От сознания, что все вышеизложенное курировалось Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, становится невыносимо горько и больно.

Учитывая высокую резонансность данной темы, а также то обстоятельство, что в этом году впервые за многие десятилетия наш народ будет отмечать 9 мая в особо сложных международных условиях угрозы мирной жизни всему человечеству, прошу Вас, Игорь Викторович, о следующем:

Дать поручение организациям и лицам, ответственным за функционирование упомянутых выше сайтов, в срок до 30 апреля с. г. оперативно изъять страницы с именами и материалами по главарям фашистских организаций, казнённым в СССР в 1946 году. В т. ч. по Власову, Трухину, Жиленкову, Малышкину, Закутному, Буняченко, Меандрову, Звереву, Корбукову, Шатову. Обязать организаторов и исполнителей интернет-проектов осуществить поэтапное редактирование сайтов на предмет последовательного изъятия из опубликованных материалов данных на всех граждан, воевавших на стороне фашисткой Германии, а также её сателлитов, и не имеющих права считаться участниками Великой Отечественной войны. Привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к размещению на сайтах "Память народа.ру" (https://pamyat-naroda.ru), "Память народа.су" (https://pamyat-naroda.su), "Дорога памяти" (https://1418museum.ru), "Дорога памяти" (https://foto.pamyat-naroda.ru) материалов о казнённых фашистских преступниках. На интернет-сайте "Память народа" в разделе "О проекте" сообщается: Государственная информационная система "Память народа" создана Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества в соответствии с Концепцией, утвержденной Министром обороны Российской Федерации. Цель проекта — предоставить возможность посетителям портала получить наиболее полную документальную информацию об участниках Великой Отечественной войны при помощи новых интерактивных инструментов".

В связи с тем, что данный контекст апеллирует к высшему политическому руководству Российской Федерации, а по сути его осуществления является дискредитирующим, необходимо: а) затребовать отчётность по существу исполненных работ на предмет соответствия заявленной концепции и её исполнения; б) провести выяснение лиц, персонально ответственных за выкладку на сайтах, подотчётных и курируемых министерством обороны Российской Федерации, архивных данных по ключевым фигурам РОА и КОНР. Выяснить их мотивацию, уровень компетенции; в) проверить лояльность лиц, осуществлявших со стороны министерства обороны контроль за выполнением задания, степень их причастности к наполнению сетевых ресурсов такими дискредитирующими нашу страну материалами. Оценить адекватность финансовых затрат на развитие указанных интернет-проектов. Инициировать проверку на предмет выявления коррупционных действий в процессе получения госконтрактов и их реализации лицами, причастными к их исполнению.

В общем, всё это даже позором назвать нельзя. Это предательство. Это как если сейчас перемешать в одну кучу защитников Донбасса с головорезами "Айдара" и "Азова". А что? Ведь все участники… Нельзя? Накажут? И ещё как!

А почему же можно брать базу данных Центрального архива министерства обороны (ЦАМО), с именами действительных, известных и неизвестных героев войны, и вбрасывать туда сведения о сотнях (!), а возможно, и тысячах граждан, воевавших под знаменами Вермахта?

Ведь не искусственный же интеллект создавал статьи с описанием военных похождений всей этой фашистской мрази, подбирал фотографии, сканировал, обрабатывал файлы, готовил подписи?

Как их теперь отделять? Как вычистить списки? Или, может быть, теперь уже ничего сделать нельзя?

Разъяснения Генпрокуратуры

Свои разъяснения сути проблемы и подходы к её решению (в ответном письме на имя сенатора Валерия Усатюка) предложил первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин:

"В целях развития и пополнения названных интернет-ресурсов в 2014–2021 годах между Минобороны России и ООО "Электронный архив (г. Москва, далее — ООО "Элар") заключены государственные контракты (далее — контракты), которые исполнены в установленные сроки, работы заказчиком приняты в полном объёме…

Вместе с тем представителями ООО "Элар" размещены в ГИС "Память народа" сведения о предателях Родины, перешедших на сторону врага, таких как Власов А. А., Малышкин В. Ф., Жиленков Г. Н. и др.

Согласно сообщению генерального директора ООО "Элар" Пронина В. В от 19 мая 2022 г., в связи с большим объёмом оцифрованных архивных документов об участниках Великой Отечественной войны (более 109 млн экземпляров) установить конкретного сотрудника общества (привлечены к работе тысячи работников), разместившего информацию на упомянутых лиц в ГИС "Память народа", не представилось возможным…

Данные упущения стали возможны ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны председателя комиссии по приемке выполнения работ — заместителя начальника Управления Таранова А. Л. и начальника (военно-мемориального) Управления Миронова И. Ю., которые при проверках содержания информационного ресурса указанные нарушения не выявили…

В рамках реализации информации 26 апреля 2022 г. из ГИС "Память народа" удалены перечисленные выше сведения. При этом ООО "Элар" раздел "Герои войны" ГИС "Память народа" переименован в "Участники войны" и снабжён комментарием о конкретных материалах, размещённых в информационной системе. Кроме этого, организован постоянный мониторинг включенных в неё документов и усилен контроль за работой интернет-сайтов "Память народа", "Дорога памяти", "Обобщённый банк данных "Мемориал" по недопущению пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики. В отношении виновных должностных лиц Управления Таранова А. Л. и Миронова И. Ю.) начальником Управления принято решение о снижении размера стимулирующих выплат".

Прокурора понять можно. Авария серьёзная. Её хочется поскорее устранить. Однако, устраняя одну аварию, прокурор тут же совершает другую. Понимая, что рассчитывать на добросовестность халтурщиков из ООО "Элар" невозможно, Анатолий Разинкин соглашается на то, чтобы слово "героев" заменить на "участников". Он ведь прекрасно понимает, что юридически тут не подкопаешься, и "участник войны" не то же самое, что "ветеран Великой Отечественной войны". И всё.

Но это не так. Ибо главное здесь заключено не в форме, а в содержании сайтов, подконтрольных министерству обороны. И если, допустим, сегодня на сайте "Память народа.ру" и его клонах честные защитники советской Родины превратятся в таких же "участников войны", что и "власовцы", "оуновцы", "легионеры" или "лесные братья", то, значит, нацизм победил. Это значит, что сегодня советский солдат Победы уже не герой. И точка. Значит…

Значит, тезис о денацификации действительно актуален. И осуществить его надо стремительно, в ритме спецоперации, просто переместив с сайтов "Память народа" на какой-нибудь "Участники войны" всех, кто в годы войны воевал на стороне противника. А также всех, кто после войны отбывал наказание за совершенные преступления. Ибо, как говорил герой известного фильма, "наказания без вины не бывает, Шарапов…" И не надо никаких дискуссий.

Тем более, что, как сообщается на сайте госзакупок, министерство обороны располагает поистине неисчерпаемыми ресурсами на то, что называется Закупка работ по развитию и пополнению общедоступных банков данных "Мемориал", "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и созданию интерактивного сервиса "Память народа" и их размещение на аппаратно-программных средствах заказчика. Только в 2014 году подрядчик получил от ведомства Сергея Шойгу на выполнение своих работ 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей.

Цена победы велика. Герои войны уже заплатили за неё своими жизнями. Пусть теперь кто-нибудь заступится и за них. Хотя бы заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

P.S. На 22 июня 2022 года на сайтах "Память народа.ру" (https://pamyat-naroda.ru), "Память народа.су" (https://pamyat-naroda.su), "Дорога памяти" (https://1418museum.ru), "Дорога памяти" (https://foto.pamyat-naroda.ru) и ОБД "Мемориал" (https://obd-memorial.ru), как и прежде, содержатся сведения об Ананьине, Арцезо, Баерском, Власове и о бесчисленном количестве других пособников Гитлера. Таким образом, обещание Анатолия Разинкина усилить контроль "за работой интернет-сайтов "Память народа", "Дорога памяти", "Обобщённый банк данных "Мемориал" по недопущению пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики" до сих пор остаётся не выполненным.