Концерты групп ДДТ, "Мумий Тролль" и "Машина времени" отменили в Ростове

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Концерты групп ДДТ, "Мумий Тролль" и "Машина времени" отменили в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, причиной стало мнение горожан. Жителей города возмутила возможность выступления в Ростове артистов, которые выступают против спецоперации. Власти их в этом поддержали.

Ранее промоутеры сообщили об отмене ростовских концертов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы. Причина аналогичная - позиция артистов относительно СВО.

В понедельник, 27 марта, стало известно о том, что концерт Ани Лорак отменили после скандала. Активисты потребовали проверить певицу на причастность к финансированию ВСУ.

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