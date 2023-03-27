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Юрист Свечникова объяснила, как не купить поддельный товар на маркетплейсах

1:22
Общество

Уровень фальсификата в российских маркетплейсах резко вырос за последний год. В этой связи крайне важно научиться отличать настоящие товары от поддельных.

Юрист Свечникова объяснила, как не купить поддельный товар на маркетплейсах

За последние год количество фальсифицированных товаров на российском рынке заметно выросло. Особенно это касается приобретения какой-либо продукции через интернет за безналичный расчёт. Кандидат юридических наук и доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, как в некоторых случаях потребители считают, что приобретают товар у производителя, хотя в реальности это происходит на онлайн-платформе.

При наличии доказательной базы можно подавать в суд по факту введение в заблуждение. Но и просто при покупках любой вещи следует подготовиться, изучив артикулы, материалы и оригиналы. Крайне важно знать, где у оригинального производителя на товаре обычно бывают надписи, клейма, логотипы и номера.

Если какие-либо из этих элементов присутствуют в нечётком, размытом или искривлённом виде, то перед нами с высокой вероятностью подделка. Также надо обращать внимание на точность подгонки деталей и соединение частей, которые имеют излишки фурнитуры.

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Осторожно, подделки: почему процветают черные рынки?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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