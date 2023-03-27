Юрист Свечникова объяснила, как не купить поддельный товар на маркетплейсах

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Уровень фальсификата в российских маркетплейсах резко вырос за последний год. В этой связи крайне важно научиться отличать настоящие товары от поддельных.

За последние год количество фальсифицированных товаров на российском рынке заметно выросло. Особенно это касается приобретения какой-либо продукции через интернет за безналичный расчёт. Кандидат юридических наук и доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, как в некоторых случаях потребители считают, что приобретают товар у производителя, хотя в реальности это происходит на онлайн-платформе.

При наличии доказательной базы можно подавать в суд по факту введение в заблуждение. Но и просто при покупках любой вещи следует подготовиться, изучив артикулы, материалы и оригиналы. Крайне важно знать, где у оригинального производителя на товаре обычно бывают надписи, клейма, логотипы и номера.

Если какие-либо из этих элементов присутствуют в нечётком, размытом или искривлённом виде, то перед нами с высокой вероятностью подделка. Также надо обращать внимание на точность подгонки деталей и соединение частей, которые имеют излишки фурнитуры.

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