В здании Государственной Думы прошла встреча депутатов с руководством российских маркетплейсов. В частности, на ней присутствовали представители таких компаний ,как Wildberries, OZON и Сбер.
Темой, как рассказали в нижней палате парламента, было соглашение о прекращении продажи на отечественных площадках украинских товаров. Сообщается, что руководство маркетплейсов "добровольно и в одностороннем порядке" приняло такое решение.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев также сообщил, что часть прибыли от продажи товаров из Украины шло на финансирование ВСУ.
"А, значит, это — пули и гранаты в наших ребят", - сказал Гусев.
Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы будут отвечать за подлинность и качество товаров.
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