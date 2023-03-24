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Российские маркетплейсы прекратили продажу украинских товаров

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Общество

В здании Государственной Думы прошла встреча депутатов с руководством российских маркетплейсов. В частности, на ней присутствовали представители таких компаний ,как Wildberries, OZON и Сбер. 

Российские маркетплейсы прекратили продажу украинских товаров

Темой, как рассказали в нижней палате парламента, было соглашение о прекращении продажи на отечественных площадках украинских товаров. Сообщается, что руководство маркетплейсов "добровольно и в одностороннем порядке" приняло такое решение.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев также сообщил, что часть прибыли от продажи товаров из Украины шло на финансирование ВСУ. 

"А, значит, это — пули и гранаты в наших ребят", - сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы будут отвечать за подлинность и качество товаров.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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