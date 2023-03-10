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Российские маркетплейсы будут отвечать за подлинность и качество товаров

1:46
Экономика

В России усиливают борьбу с фальсификатом и контрабандой. Отечественные маркетплейсы могут обязать проверять качество товаров и репутацию продавцов.

Российские маркетплейсы будут отвечать за подлинность и качество товаров

В ближайшее время власти могут сделать обязательным контроль работы продавцов и подлинности товаров, реализуемых через маркетплейсы. Данный вопрос уже обсуждается в Роспотребнадзоре. Наиболее активно контрафакт реализует платформа Wildberries, где доля нелегальных торговцев обуви достигла 47%, парфюмерии — 66%, воды — 58%. На Ozon данный показатель составляет от 8% до 13%, а на "Яндекс Маркете" — 4,7%, как пишут "Известия" со ссылкой на проверку общественниками 450 продавцов, проведённую в начале года.

"Во многих случаях речь идёт об очевидных нарушениях, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз, — рассказал изданию член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. — Например, на товаре нет информации или она недостоверна, бывают случаи, когда продукция содержит запрещённые компоненты и многое другое. Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия".

После ухода зарубежных правообладателей ситуация обострилась. Ранее они сами контролировали и пресекали торговлю контрафактом. Сейчас пользователи активно жалуются на маркетплейсы. Здесь можно не только приобрести некачественные и поддельные товары, но и довольно сложно добиться возврата средств посредством претензий.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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