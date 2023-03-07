Минпромторг может ужесточить контроль над маркетплейсами в России

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители российских регионов стали чаще жаловаться на маркетплейсы Wildberries, "Яндекс Маркет", Avito, "Юла", Ozon и "СберМегаМаркет". Возмущение клиентов связано с нарушением срока доставки, проблемами при возврате вещей, недостатком правдивых данных о товарах.

Чиновники сформировали требования для решения проблемы. Политики предложили публиковать данные, которые позволят идентифицировать продавцов, передавать покупателям товарно-сопроводительные документы. Также власти выступили за создание промежуточных счетов, средства с которых предприниматель получает, когда клиент забирает свой заказ. Вместе с этим чиновники призвали ввести ответственность за отсутствие контроля над продукцией и продавцами.

"Большая часть пунктов, обозначенных в данном документе, уже регулируется действующим законодательством", — заявили представители Авито в беседе с Moneytimes.

В компании рассказали об Авито Доставке. Из-за этого проекта сделка становится прозрачной, деньги покупателя остаются на безопасном счёте до получения товара.

Минпромторг получил мнения членов специальной комиссии. Предположительно, ведомство ужесточит регулирование маркетплейсов.

В MoneyTimes перечислили вероятные последствия этого шага. Например, требование о раскрытии информации о продавцах подразумевает траты на её проверку.

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