Марков о скандальном разговоре Пригожина и Ахмедова: "Им кажется, что в России власть спряталась"

Политолог Сергей Марков считает, что запись разговора продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова может быть настоящей, так как российские элиты шокированы происходящим.

Марков прокомментировал запись разговора двух известных людей, которые в своей беседе выражают резкое недовольство действиями руководства России.

Сам Иосиф Пригожин заверяет, что запись является подделкой.

Политолог допускает что подобные настроения могут бытовать в среде успешных граждан РФ.

"Но может быть и не подделка. И ничего страшного. Иосиф Пригожин это творческая личность, а их иногда заносит просто в какие то дикие пространства", — выразил своё мнение Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что элитам сложно понять отсутствие победы России, поэтому они впадают в фрустрацию.

Марков отметил, что подобный разговор мог происходить, так как жизнь российской элиты резко изменилась в худшую сторону. Опасения успешных людей, по мнению политолога, могут быть также связаны с угрозой ядерной войны.

"Они шокированы тем, что Россия проявила огромную слабость, которую они не ожидали. И не становится сильнее", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Каким образом этот ужас может закончиться, элиты, по словам Маркова, не понимают. Кроме того, "им кажется, что в России власть спряталась".

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