Распространяемая в соцсетях "аудиозапись" разговора с неким "влиятельным человеком", где якобы критикуются решения Кремля по спецоперации на Украине, является обычной фальшивкой, заявил российский продюсер Иосиф Пригожин.
Он заверил подписчиков своего Telegram-канала, что современные технологии позволяют создавать различные фейки, потому не стоит верить всей публикуемой информации.
На аудиозаписи, распространяемой различными оппозиционными пабликами, мужчины с голосами, похожими на Пригожина и российского бизнесмена Фархада Ахметова, критически рассуждают о решениях российских властей.
"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", — резюмировал продюсер.
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