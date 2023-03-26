Пригожин назвал фейком "аудиозапись", где он якобы критикует решения российских властей по СВО

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Распространяемая в соцсетях "аудиозапись" разговора с неким "влиятельным человеком", где якобы критикуются решения Кремля по спецоперации на Украине, является обычной фальшивкой, заявил российский продюсер Иосиф Пригожин.

Он заверил подписчиков своего Telegram-канала, что современные технологии позволяют создавать различные фейки, потому не стоит верить всей публикуемой информации.

На аудиозаписи, распространяемой различными оппозиционными пабликами, мужчины с голосами, похожими на Пригожина и российского бизнесмена Фархада Ахметова, критически рассуждают о решениях российских властей.

"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", — резюмировал продюсер.

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