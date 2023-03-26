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Пригожин назвал фейком "аудиозапись", где он якобы критикует решения российских властей по СВО

0:55
Общество

Распространяемая в соцсетях "аудиозапись" разговора с неким "влиятельным человеком", где якобы критикуются решения Кремля по спецоперации на Украине, является обычной фальшивкой, заявил российский продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин назвал фейком "аудиозапись", где он якобы критикует решения российских властей по СВО

Он заверил подписчиков своего Telegram-канала, что современные технологии позволяют создавать различные фейки, потому не стоит верить всей публикуемой информации.

На аудиозаписи, распространяемой различными оппозиционными пабликами, мужчины с голосами, похожими на Пригожина и российского бизнесмена Фархада Ахметова, критически рассуждают о решениях российских властей.

"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", — резюмировал продюсер.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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