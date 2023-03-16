"Известия": общественники призвали ведомства РФ объединить усилия в просвещении малоимущих

Общественники призвали российские ведомства объединиться в "просвещении" малоимущих граждан страны и разработать простой понятный алгоритм для понимания — положены льготы и выплаты гражданам или нет.

Так, согласно информации, более 37 процентов граждан, которым положены социальные выплаты, даже не пытались подать на них заявку из-за непонимания алгоритма.

"Более 37,5 процентов людей, которые проходят по критериям, даже не пробовали подавать заявку, — передают "Известия" результаты исследования портала "Моя финансовая история" и Ассоциации развития финансовой грамотности. — Введение единого пособия упростило доступ граждан к получению выплат по сравнению с прежней системой".

Как подчеркнули общественники, в Сети идёт большая просветительская работа о том, как, где и кому можно получить пособия, однако, зачастую малоимущие семьи получают информацию не из гаджетов, а от телевидения и "сарафанного радио".

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