"Почта Россия" получила исключительное право на доставку россиянам пенсий

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский парламент принял закон, предоставляющий "Почте России" исключительное право на доставку пенсий россиянам. В качестве альтернативы теперь выступают только банковские карточки.

В третьем окончательном чтении Государственная Дума России приняла законопроект, предоставляющий "Почте России" исключительное право на доставку пенсий россиянам на дом. Речь идёт о наличном расчёте, а в безналичной форме граждане России по-прежнему могут получать пенсию на карту любого банка по личному выбору.

Теперь в закон "О страховых пенсиях" вводится норма, в соответствии с которой доставка наличными пенсий возможна исключительно организациями Федеральной почтовой связи. Норма вступает в силу с 1 Мая 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее руководитель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России почти 12 млн человек получают пенсию наличными, и из них 10,4 млн обслуживаются почтой, а остальным деньги приносят "альтернативные доставщики", которые забирают самые выгодные участки работы в крупных городах с минимальными трудозатратами. Теперь эта ситуация изменится.

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