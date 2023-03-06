В "Почте России" запустят проверку после скандала с пенсионером в Дзержинске

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В компании "Почта России" пообещали провести проверку после инцидента с работником и 88-летним пенсионером из Дзержинска Нижегородской области. Как заявила внучка мужчины, сотрудник "послал дедушку на три буквы".

"Приносим извинения за сложившуюся ситуацию", — подчеркнули в пресс-службе компании, передаёт newsnn.ru.

По информации журналистов, пенсионер выписывал газету "Новое дело". Он не мог дождаться её уже две недели. Россиянин по телефону связался с работником почты, чтобы узнать о происходящем. Сотрудник компании нагрубил пенсионеру.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.