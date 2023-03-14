Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Слесарь из Нижнего Новгорода стал вторым в истории России лотерейным миллиардером. Об этом рассказали в компании, которая проводила розыгрыш.

Сообщается, что джекпот составил 1 млрд рублей. После вычета налогов выигрыш будет равняться 850 млн рублей.

Как сообщил сам победитель, пожелавший остаться неизвестным, на выигранные деньги он планирует расплатиться с кредитами и купить себе новый автомобиль.

Ранее студентка из Москвы стала победительницей лотереи, забрав 56 миллионов рублей.

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