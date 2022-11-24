Студентка из Москвы стала победительницей лотереи, забрав 56 миллионов

Московская студентка неожиданно для себя стала мультимиллионером, выиграв в лотерее "Всё или ничего" 56 миллионов рублей.

Счастливицу зовут Екатерина Чучелина, она оказалась одним из самых юных лотерейных мультимиллионеров среди победителей "Столото", рассказали представители компании в беседе с РИА Новости.

Победительнице 22 года, она приобрела билет государственной лотереи "Всё или ничего" в рамках 59900-ого тиража онлайн. В результате студентка стала обладательницей многомиллионного состояния, забрав суперприз лотереи в размере 56,044 миллиона рублей.

Забавно, что Чучелина не отгадала ни одного числа в лотерейном билете и при этом стала обладательницей огромного выигрыша. Дело в том, что по правилам лотереи "Всё или ничего" в билете нужно указать 12 любых чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достаётся тому, кому повезёт угадать все номера, или же тому, что, наоборот, не угадает ни единого числа.

"Я решила тоже испытать удачу. Участвовала в разных лотереях, но крупных выигрышей не было — максимум 2 500 рублей. В этот раз, сидя на паре, подумала: "Если не выиграю, то удалю приложение". Накупила билетов. Числа сама не отмечала, доверилась автоматическому выбору комбинаций", — рассказала Чучелина представителям компании "Столото".

В планах победительницы — купить собственную квартиру. Также она хочет получить права, после чего приобрести авто. Также студентка хочет помочь деньгами родным и друзьям, и, возможно, какую-то сумму перечислит на благотворительность.