Юрист Соловьёв о том, что делать, когда мошенники пытаются обвинить в измене Родине: базовые установки не изменились

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о том, как граждане могут защитить себя, если мошенники пытаются предъявить им обвинение в измене Родине.

Эксперт рассказал, что такой вид обмана используется шарлатанами уже не менее трёх месяцев. Мошенники придумали его, когда граждане стали реже попадаться на уже давно отработанные схемы надувательства.

С точки зрения психологии, попытка фиктивного обвинения в измене Родине хорошо просчитана психологически.

Однако юрист призвал помнить, что сотрудники правоохранительных органов не обзванивают граждан по служебным делам.

"Сначала досада и гнев оттого, что кто-то использует счета гражданина в целях финансирования врага, а затем страх быть привлечённым к уголовной ответственности за измену Родине. Однако необходимо чётко понимать, что базовые установки не изменились: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по служебным вопросам", — объяснил Соловьёв в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что как только абонент сообщает, что он якобы является сотрудником какого угодно правоохранительного или следственного органа, спецслужбы, либо же службы безопасности банка и начинает активно интересоваться средствами или счетами гражданина, ему нужно сразу же положить трубку, а номер заблокировать.

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