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Телефонные аферисты придумали новую схему обмана: берут данные из похищенных баз

Общество

Телефонные мошенники активизировались в России с новой схемой отъёма денег у населения.

Телефонные аферисты придумали новую схему обмана: берут данные из похищенных баз

Заслуженный юрист России и учёный-правовед, доктор наук Иван Соловьёв рассказал, что телефонные аферисты запугивают россиян, угрожая несуществующими уголовными делами.

Мошенники представляются сотрудниками внутренних органов и заставляют сотрудничать со "следствием".

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обкатывают новую схему обмана семей мобилизованных.

Свой диалог аферисты начинают с попыток выведать паспортные данные, а затем выманивают сведения о банковских картах.

Соловьёв считает, что аферисты не любят работать с данными из социальных сетей, так как это трудоёмкий процесс.

"Мошенники уже давно по абсолютно другой схеме работают. Они берут данные людей из похищенных баз данных банков, налоговой. Все это аккумулируют, анализируют и потом совершают мошенничество. Никто в соцсети уже не лезет. Это трудоемко и бессмысленно", — цитирует слова юриста Народные новости.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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