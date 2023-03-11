В Подмосковье задержали десятиклассника, планировавшего "взорвать" школу

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Десятиклассника из подмосковных Химок забрали на допрос вместе с мамой и бабушкой после сообщения о теракте в школе. По предварительной информации, речь идет об ученике химкинского лицея № 11.

Накануне школьник оставил сообщение в социальных сетях. В нём говорилось, что 6 марта к зданию лицея подойдут четыре человека и оставят около входа сумки со взрывными устройствами. Как только они уйдут, бомбы сдетонируют.

Сообщение увидели правоохранители. На место выехали кинологи с собаками, но никаких следов взрывчатки не нашли. Позже удалось установить личность лже-террориста. Им оказался ученик этого же лицея. К нему домой нагрянули оперативники. Сейчас десятиклассник вместе с мамой и бабушкой находится на допросе в РОВД.

Ранее директор новосибирской школы заверила, что выпавшую из окна ученицу никто не травил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.