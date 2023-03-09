Директор новосибирской школы заверила, что выпавшую из окна ученицу никто не травил

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Школьница из Новосибирска выпала из окна 8-го этажа, однако, к счастью, осталась жива благодаря тому, что приземлилась в сугроб. Девочка отделалась сломанным бедром, ушибами внутренних органов и черепно-мозговой травмой.

Разбирательства в рамках этой истории сопровождались слухами о том, что девочку якобы травили в школе, причём, со слов матери, придирались к ней и одноклассники, и учителя. Руководству школы не нравилось, что ученица систематически опаздывает на уроки, кроме того, девочка была замечена за "парением", из-за чего её поставили на учёт.

Как пишет atas.info, директор школы, в которой учится 13-летняя пострадавшая, заявила, что никакой травли не было, по крайней мере, администрация не смогла найти подтверждения этому. Директор добавила, что семья девочки ни разу не сообщила ей о факте травли, если таковая действительно имела место.

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