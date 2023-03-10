Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей у Романа Костомарова

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Состояние фигуриста Романа Костомарова вновь ухудшилось. Как пишет Telegram-канал 112, медики готовят его к еще одной операционной чистке. Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей у фигуриста.

По словам медиков, 10 марта Романа Костомарова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, от которого он был отключён ранее. Состояние фигуриста оценивается как тяжёлое. Пока медики не дают никаких прогнозов относительно выздоровления пациента.

Как сообщалось ранее, заслуженный медик Александр Алёшин дал прогноз на лечение фигуриста Романа Костомарова.

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