Руководитель Центра спортивной медицины Московской области Александр Алёшин дал прогноз на лечение тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова. По словам специалиста, сейчас всё зависит от состояния его сердечно-сосудистой системы. Если врачам не удастся восстановить нормальный кровоток, фигуристу могут грозить новые ампутации.
"Не берусь предсказать, сколько еще операций придется перенести Роману", — сказал Алёшин.
По его словам, сейчас очень сложно спрогнозировать состояние Костомарова на длительный период. Ему пришлось перенести несколько сложных операций и организм сильно истощён.
Как сообщалось ранее, Роман Костомаров вышел из комы. Он находится в сознании и пытается двигаться.
Психологи отметили, что для Костомарова, как профессионального спортсмена, ампутация может стать очень травмирующей.
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