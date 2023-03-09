Заслуженный медик Александр Алёшин дал прогноз на лечение фигуриста Романа Костомарова

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Центра спортивной медицины Московской области Александр Алёшин дал прогноз на лечение тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова. По словам специалиста, сейчас всё зависит от состояния его сердечно-сосудистой системы. Если врачам не удастся восстановить нормальный кровоток, фигуристу могут грозить новые ампутации.

"Не берусь предсказать, сколько еще операций придется перенести Роману", — сказал Алёшин.

По его словам, сейчас очень сложно спрогнозировать состояние Костомарова на длительный период. Ему пришлось перенести несколько сложных операций и организм сильно истощён.

Как сообщалось ранее, Роман Костомаров вышел из комы. Он находится в сознании и пытается двигаться.

Психологи отметили, что для Костомарова, как профессионального спортсмена, ампутация может стать очень травмирующей.

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