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Отец Арнольда Шварценеггера был убеждённым нацистом и участвовал в блокаде Ленинграда

1:37
Общество

Знаменитый американский актёр, культурист и политик Арнольд Шварценеггер записал видео против антисемитизма. В нём он признался, что его отец был убеждённым нацистом.

Отец Арнольда Шварценеггера был убеждённым нацистом и участвовал в блокаде Ленинграда

Некоторое время тому назад в сети появилось 12-минутное видео, в котором Арнольд Шварценеггер высказался против растущей ненависти и антисемитизма, наблюдаемого во всём мире. При этом он также вспомнил про своего отца, который активно служил нацистам. Кем же был папа кинозвезды?

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года в семье Густава Шварценеггера и его жены Аурелии. Только значительно позднее Арнольд узнал с помощью Центра Визенталя о том, что его отец был не просто солдатом Вермахта, но ещё и штурмовиком, то есть убеждённым нацистом, который добровольно служил Гитлеру в особых элитных боевых отрядах, как пишет сайт Distractify.

Сам Шварценеггер рассказал, что его папа принимал участие в 900-дневной блокаде Ленинграда — одном из наиболее чудовищных злодеяний гитлеровских войск времён Второй мировой войны. При этом Арнольд Шварценеггер назвал своего отца "сломленным человеком", который якобы "купился" на нацизм и ксенофобию, а потом сталкивался с чувством вины и мучениями совести. Он ощущал себя неудачником не только потому, что Гитлер проиграл войну, но и из-за того, что поддался его ужасной идеологии.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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