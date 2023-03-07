Россияне отказываются от говядины в пользу более доступных свинины и курицы

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В России все реже едят говядину из-за ползучего повышения ее стоимости. Зато популярность свинины и курицы выросла.

На 1 кг сократилось за последние пять лет среднее потребление россиянами говядины — до 9 кг на человека. Такие данные приводит исследование Национального рейтингового агентства, на которое ссылаются "Известия". Его авторы полагают, что это связано с подорожанием данной разновидности мяса. Говядина выросла в цене больше остальных мясных продуктов.

Теперь россияне чаще покупают свинину и куриное мясо. Дальнейшее подорожание говядины сдерживается только продлением квот на её беспошлинный ввоз, как уверяют авторы исследования. В Минсельхозе России отметили, что в конце января Евразийская экономическая комиссия определила эту квоту на уровне 100 тысяч тонн. Мясом свиньи и птицы Россия обеспечивает себя практически полностью.

Если к концу 2021 года доля говядины в так называемой мясной тарелке среднего россиянина сократилась с 20% до 18%, то в этом году она упадёт ещё на 1,9%. Пока что окончательные итоги не подведены. При этом уровень свинины и мяса птицы, соответственно, подрастет на 5,9% и 2%. За 2021 год среднестатистический россиянин съел 15 кг свинины и 25 кг мяса птицы.

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