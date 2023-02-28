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Диетолог Дубская: для здоровья ногтей в меню должны быть говядина, тунец, помидоры, свёкла

1:10
Здоровье

Правильно подобранное питание влияет на очень многие аспекты здоровья и внешнего вида. Ногти не являются исключением.

Диетолог Дубская: для здоровья ногтей в меню должны быть говядина, тунец, помидоры, свёкла

Употребляйте богатые белком, серой, витамином D, хромом и кальцием продукты для того, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми. Именно сера укрепляет ногти, и её много в морепродуктах и яйцах. Кальций содержится в молочных продуктах. Для его усваивания организму требуется витамин D, как подчеркнула диетолог и эндокринолог Мария Губская.

"Блеск ногтям придает хром, — цитируют эксперта "Аргументы и факты". — Поэтому в меню регулярно должны быть богатые им говядина, тунец, помидоры, свекла. Для роста и блеска ногтей важен и витамин Е, содержащийся в авокадо, орехах и кунжуте".

Также она подчёркивает, что селен и цинк просто необходимы для здоровья ногтей. Селена много в бразильском орехе, яйцах и морепродуктах, а цинк содержится в говяжьей печени, семенах тыквы и подсолнечника, овсянке и устрицах.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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