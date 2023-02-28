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Диетолог посоветовала есть рыбу, яйца и томаты для сохранения красоты и здоровья ногтей

0:49
Здоровье

Эндокринолог Мария Дубская рассказала, какие продукты помогут поддерживать нормальное состояние ногтевой пластины.

Диетолог посоветовала есть рыбу, яйца и томаты для сохранения красоты и здоровья ногтей

Как сообщает Москва 24, эксперт объяснила, что основой ногтя является белок кератин. Важно употреблять еду, в которую он входит, отметила специалист.

"Сделать ногти крепкими и плотными помогает сера. Её много крабах, рыбе и яйцах", — сказала диетолог.

По её словам, ногти блестят из-за хрома. Он содержится в говядине, тунце и томатах, добавила врач. Вместе с этим собеседница издания порекомендовала есть молочные продукты и получать кальций. Также Дубская указала на пользу витаминов D и E, селена и цинка.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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