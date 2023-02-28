Диетолог посоветовала есть рыбу, яйца и томаты для сохранения красоты и здоровья ногтей

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Мария Дубская рассказала, какие продукты помогут поддерживать нормальное состояние ногтевой пластины.

Как сообщает Москва 24, эксперт объяснила, что основой ногтя является белок кератин. Важно употреблять еду, в которую он входит, отметила специалист.

"Сделать ногти крепкими и плотными помогает сера. Её много крабах, рыбе и яйцах", — сказала диетолог.

По её словам, ногти блестят из-за хрома. Он содержится в говядине, тунце и томатах, добавила врач. Вместе с этим собеседница издания порекомендовала есть молочные продукты и получать кальций. Также Дубская указала на пользу витаминов D и E, селена и цинка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.