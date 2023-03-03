Родителей Хабаровского края просят следить за детьми из-за массовых собраний в ТЦ

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Родителей школьников Хабаровского края просят внимательнее следить за своими детьми, и не отпускать их на собрания в торговые центры из опасения провокаций со стороны представителей движений "Рёдан" и Анти-"Рёдан".

Как пишет transsibinfo.com, соответствующую просьбу распространяют классные руководители в родительских чатах.

"Нам известно, что некоторые учащиеся хотят "просто" посмотреть, "а что там будет". Все меры по предотвращению потенциально опасной ситуации. Задерживать будут всех и потом уже разбираться", — пишут педагоги.

Сообщается, что школьники, одетые в толстовки с изображениями пауков, встречаются около ТЦ и часто ведут себя по-хамски, грубя прохожим и сотрудникам магазинов, при случае напоминая о том, что "они ещё несовершеннолетние", и потому их не накажут.

Члены сообщества Анти-"Рёдан" в своём Telegram-чате призывали брать на разборки "стволы, биты и ножи", однако позже переписка и чат были удалены.

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