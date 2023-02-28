В нескольких крупных городах Центральной и Западной Украины 27 февраля полиция пресекла массовые драки подростков, ассоциирующих себя с российской субкультурой "ЧВК Рёдан".
Украинские правоохранители отчитались о задержаниях молодых людей в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске, сообщают местные СМИ.
По словам начальника Следственного управления Харьковской области Украины Сергея Болвинова, к настоящему моменту установлены личности около 250 человек, из которых только 30 достигли совершеннолетия. Заведены уголовные дела по статье о подготовке массовых беспорядков, задержанным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане рассказала Pravda.Ru об истоках субкультуры "ЧВК Рёдан".
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