Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане о ЧВК "Редан": негатив, депрессия, все друг другу мстят

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с Pravda.Ru высказалась о представителях молодёжной субкультуры ЧВК "Редан".

Основатель Центрального Совета Национального родительского комитета объяснила, что направила запрос в МВД, ФСБ и в прокуратуру, так как пока непонятно, что именно инкриминируется детям.

"Из открытых источников известно, что они собираются в группы, они носят определенную одежду с определенной символикой и называют себя поклонниками аниме — это вид японского мультфильма. Они собираются в чатах. Это сообщество друг с другом коммуницирует в системе интернета. Это и мессенджеры, и социальные сети", — объяснила Волынец.

Она отметила, что важно понять, какие цели преследуют подростки, объединяясь в группу.

"Они не ведут себя агрессивно. Но, тем не менее, то, что происходит, в любом случае вызывает у нас опасения", — сказала уполномоченный по правам ребёнка.

Волынец считает, что в японских мультфильмах аниме нет ничего созидательного, интересного и развивающего.

"Это просто негатив, сплошная депрессия, всё плохо, одни злодеи наказывают других, все друг другу мстят. Это точно не наши ценности, это точно не то, чему должны учиться наши дети, что они должны изучать", — выразила своё мнение эксперт, отметив, что такие мультфильмы могут стать причиной суицида детей.

Она рассказала. что паук и цифра четыре на футболках подростков взяты из сериала японского аниме.

"Цифра "4" символизирует смерть в Китае. Одинаково произносится "смерть" и цифра "4". Даже если мы сейчас не знаем всех подробностей, очевидно, что это точно ничего хорошего даже по этим признакам", — отметила Волынец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.