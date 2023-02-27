Онищенко посоветовал руководству "Вкусно и точка" изучить русскую кухню

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Бургер "Биг хит" стал аналогом "Биг Мака в сети ресторанов "Вкусно и точка". Бывший главгоссанврач РФ Евгений Онищенко считает, что руководству следовало бы не создавать аналоги, а изучить русскую кухню, чтобы придумать нечто своё.

"Подсадили за 30 лет нашу молодежь на них (На бургеры. — Прим. ред.). А новый хозяин ленится что-то изобретать и идёт по протоптанной дорожке. Если на то пошло, можно было бы изучать русскую кухню, найти питательные, полезные, физиологически полноценные блюда, которые могли бы (Заменить бигмак. — Прим. ред.), — приводит слова Онищенко NEWS.ru.

Новый бургер был в разработке с осени 2022 года и теперь его попробовать за 165 рублей.