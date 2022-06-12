Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка"

Бывший ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в России теперь будет называться "Вкусно и точка".

Об этом заявил генеральный директор компании в РФ Олег Пароев.

Завтра (13 июня — Прим. ред.) откроется 50 ресторанов преемника американского бренда общепита, до конца июня — около двухсот, заявил гендиректор.

А на Пушкинской площади в Москве уже готов к открытию бывший McDonald's. После почти трёхмесячного перерыва ресторан заработает под новым брендом.

Напомним, ранее McDonald's решил продать свой российский бизнес действующему лицензиату Александру Говору.