Путин о планах Запада разделить россиян на московитов и уральцев: может и примут нас в семью цивилизованных народов

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин объяснил решение о приостановке Договора СНВ желанием США "раскассировать" Россию.

Глава РФ уверен, что страны Запада стремятся уничтожить Россию, потому ему понятно желание недружественных стран сократить наступательное вооружение. Только после этого, по мнению президента, США и Европа может и примут нас "в так называют семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно".

Российский лидер считает, что появятся московиты, уральцы и прочие отдельные народности.

Президент России отметил, что оценить реакцию США на решение РФ невозможно.

"Это их дело, чего понимать, чего не понимать, мы же не можем к ним в башку залезть", — сказал Путин.

Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что Путин о чём-то недоговаривает.

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